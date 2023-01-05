Відповідне рішення ухвалила комісія, яка займалася інвентаризацією майна й оглядала будівлі.

Успенський собор та Трапезну церкву Києво-Печерської Лаври повернули державі. У четвер, 5 січня, завершила роботу комісія, яка займалася передачею цих головних храмів святині від УПЦ МП.

Про це повідомив міністр культури України Олександр Ткаченко. "За підсумками роботи комісії був підписаний відповідний Акт повернення будівель зі сторони УПЦ", - написав він.

Очільник Мінкульту додав, що попри те, що на останнє засідання комісії не з’явився митрополит Павло, який мав підписати акт, це не стало перешкодою для повернення державного майна.

Відео дня

Ситуація довкола Києво-Печерської Лаври

Раніше Міністерство культури та інформаційної політики заявляло, що рекомендуватиме не продовжувати терміни оренди УПЦ Московського патріархату Успенського та Трапезного храмів у Національному Києво-Печерському заповіднику.

26 грудня намісник Успенської Києво-Печерської лаври Павло Лебідь заявив, що в УПЦ Московського патріархату минув термін оренди двох найбільших церков на території Верхньої лаври - Успенського та Трапезного храмів. З 1 січня 2023 року представники УПЦ МП не матимуть доступу до цих храмів. З цього приводу він записав відеозвернення до президента Володимира Зеленського і закликав його втрутитися у ситуацію.

Нагадаємо, наприкінці 2022 року СБУ проводила численні обшуки на об'єктах, які використовує УПЦ МП. Служба безпеки заявляла, що мета обшуків - перевірка, чи не використовуються єпархії як осередки "русского мира", чи не ховаються у приміщеннях УПЦ МП громадяни РФ і чи не зберігаються там заборонені предмети. І результати перевірок вражали - там знаходили і російські паспорти, й матеріали, що прославляють "русский мир", і навіть порно.

4 січня 2023 року у ПЦУ повідомили, що предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній на Різдво 7 січня проведе богослужіння в Успенському соборі Києво-Печерської Лаври.

Вас також можуть зацікавити новини: