Бойовики стріляють з важкого озброєння уздовж всієї лінії розмежування - АП

Про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив речник Адміністрації Президента України з питань АТО Олександр Мотузяник.

"Вчора ситуація в районі проведення АТО знову загострилася - противник різко збільшив кількість обстрілів українських позицій. Окупанти активно застосовують важке озброєння – міномети і бронетехніку по всьому фронту", - сказав речник.

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За його словами, на Луганському напрямку було відносно спокійно - противник один раз порушив режим тиші. Інцидент стався у Попаснянському районі.

На Донецькому ж напрямку тривають ворожі обстріли по всьому фронту – на Світлодарській дузі, в Зайцевому, під Авдіївкою, на дальніх підступах до Донецького аеропорту.

"За минулу добу на Донецькому напрямку відбулося 14 ворожих обстрілів (понад половину – з важкого озброєння)", - зазначив Мотузяник.

Водночас він повідомив, що на Маріупольському напрямку обстановка була аналогічною: "найгарячіші точками" залишалися Мар’їнка, Новотроїцьке та Широкине.

Всього ж, за його даними, вчора на Маріупольському напрямку відбулося 30 ворожих обстрілів, зокрема 6 – з важкого озброєння, а також бойовики здійснили низку снайперських обстрілів.