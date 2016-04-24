Бойовики стріляють з важкого озброєння уздовж всієї лінії розмежування - АП
За минулу добу бойовики збільшили кількість обстрілів українських позицій і застосували важке озброєння по всій лінії розмежування.
Про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив речник Адміністрації Президента України з питань АТО Олександр Мотузяник.
"Вчора ситуація в районі проведення АТО знову загострилася - противник різко збільшив кількість обстрілів українських позицій. Окупанти активно застосовують важке озброєння – міномети і бронетехніку по всьому фронту", - сказав речник.
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За його словами, на Луганському напрямку було відносно спокійно - противник один раз порушив режим тиші. Інцидент стався у Попаснянському районі.
На Донецькому ж напрямку тривають ворожі обстріли по всьому фронту – на Світлодарській дузі, в Зайцевому, під Авдіївкою, на дальніх підступах до Донецького аеропорту.
"За минулу добу на Донецькому напрямку відбулося 14 ворожих обстрілів (понад половину – з важкого озброєння)", - зазначив Мотузяник.
Водночас він повідомив, що на Маріупольському напрямку обстановка була аналогічною: "найгарячіші точками" залишалися Мар’їнка, Новотроїцьке та Широкине.
Всього ж, за його даними, вчора на Маріупольському напрямку відбулося 30 ворожих обстрілів, зокрема 6 – з важкого озброєння, а також бойовики здійснили низку снайперських обстрілів.