Бельгія надасть Україні додаткову партію зброї.

Бельгія надасть Україні додаткову зброю - 3 тисячі автоматичних гвинтівок та 200 одиниць протитанкової зброї.

Про це він повідомив голова уряду Бельгії Александр де Кроо у Твіттері.

"Україна має право захищатися від цього російського вторгнення. Тому ми надамо додатково 3 000 одиниць автоматичної зброї та 200 одиниць протитанкової зброї", - сказано у дописі.

Також цю інформацію підтвердив президент України Володимир Зеленський.

"Приємно було дізнатися, що на додачу до вчорашніх домовленостей Бельгія надсилає нам ще 3000 автоматів та 200 протитанкових гранатометів. Дякую за ваше лідерство", - повідомив він.

Як повідомляв УНІАН, королівство Бельгія передасть Україні 2 тис. кулеметів і 3,8 тис. тонн пального. Влада країни продовжить вивчати отриманий від України список потрібного озброєння.

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