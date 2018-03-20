Компанія Харві Вайнштейна подала заяву про банкрутство

Придбати TWC має намір венчурна фірма Lantern Capital. Сума угоди може скласти $300-320 млн.

Продюсерська компанія Харві Вайнштейна The Weinstein Company (TWC) подала заяву про банкрутство.

Читайте такожКомпанія Харві Вайнштейна планує оголосити про банкрутство

Як повідомляє Reuters з посиланням на заяву компанії, відповідні документи були подані в суд в штаті Делавер.

Придбати TWC має намір венчурна фірма Lantern Capital. Сума угоди може скласти $300-320 млн. При цьому інші компанії також зможуть взяти участь в аукціоні.

Про підготовку до процедури банкрутство The Weinstein Company заявила наприкінці лютого. Зіткнувшись із серйозними фінансовими та репутаційними втратами, пов'язаними зі скандалом навколо свого засновника Харві Вайнштейна, компанія довгий час не могла знайти покупців свого бізнесу.

Головними претендентами на покупку компанії вважався консорціум приватних інвесторів, очолюваний колишньою главою управління США у справах малого бізнесу Марією Контрерас-Суіт. Повідомлялося, що сума операції може скласти близько $500 млн, але переговори зайшли в глухий кут.

Як повідомляв УНІАН, секс-скандал, в центрі якого опинився Харві Вайнштейн, розгорівся в минулому жовтні. Спочатку він стосувався тільки продюсера, але потім відомі і невідомі жінки стали публічно скаржитися на домагання акторів і режисерів.