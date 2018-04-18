Розкрито секрет головного трюку ілюзіоніста Копперфільда

Секрет трюку довелося розкрити продюсеру ілюзіоніста на суді.

Виконавчий продюсер ілюзіоніста Девіда Копперфільда Кріс Кеннер дав свідчення у справі британця Гевіна Кокса, який постраждав на шоу фокусника в 2013 році.

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Як повідомляє Associated Press, Крісу Кеннеру довелося розкрити секрет візитної картки Копперфільда - трюку зі зникненням людей. За його словами, хитрість полягає в тому, що підготовлені артисти з ліхтариками проганяють випадково вибраних глядачів через закриті темними шторами проходи на кухню розважального комплексу і виводять на вулицю. Потім їх заводять назад, щоб вони встигли знову повернутися до кінця шоу.

За словами Кеннера, на цьому шляху немає перешкод, які могли б призвести до травми. Сторона Копперфільда також додала, що трюк вже не використовується у його шоу.

Кокс подав в суд на ілюзіоніста в 2016 році. Він заявив, що прилетів в Лас-Вегас, щоб подивитися виставу Копперфільда в готельно-розважальному комплексі. Його і ще 12 осіб обрали для проведення трюку, в ході якого люди зникають з підвішеної на сцені клітки, а потім несподівано з'являються в залі.

За словами Кокса, коли клітку приховала завіса, асистенти Копперфільда погнали його через таємний хід в непроглядній темряві. Позивач послизнувся і впав. Кокса госпіталізували - лікарі діагностували вивих плеча і пошкодження мозку. Представники Копперфільда не стали підтверджувати історію британця і розкривати секрети шоу, зазначивши лише, що трюк успішно виконувався більше 15 років поспіль. Кокс заявив у суді, що йому довелося витратити на лікування понад $400 тис.