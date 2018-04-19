Рідкісний вихід королеви рок-н-ролу: 78-річна Тіна Тернер викликала фурор на прем'єрі мюзиклу про свою долю (відео)

За 2 години актриса Адрієн Воррен показує юність американки, важкі стосунки з першим чоловіком і світову славу.

Тіна Тернер прибула в Лондон, щоб відвідати прем'єру мюзиклу «Тіна» в театрі Олдвич.

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Театральну постановку про нелегкий шлях співачки Тіни Тернер з американського штату Теннессі грають в Лондонському театрі.

За 2 години актриса Адрієн Воррен показує юність американки, важкі стосунки з першим чоловіком і світову славу. На прем'єрі 78-річна Тіна Тернер пожартувала про те, що нарешті знайшла собі хорошу заміну.

Дивлячись на свіжі кадри, здається, що Тіна Тернер ніби ні на день не постаріла. Легендарна співачка з'явилася на заході в класичному брючному костюмі чорного кольору, який підкреслив її стрункість.