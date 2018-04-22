Опубліковано фото діджея Avicii за день до його смерті

На фото музикант виглядає цілком щасливим і здоровим. В руках у діджея - келих.

У розпорядження ЗМІ потрапила фотографія всесвітньо відомого діджея Avicii, який помер 20 квітня у віці 28 років.

Знімок був зроблений за день до його смерті, пише видання TMZ.

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На фото музикант виглядає цілком щасливим і здоровим. В руках у діджея - келих. Чи був у ньому алкоголь, невідомо.

Знімок був зроблений в Маскаті, Оман, на курорті Мускат-Хіллз.

Як повідомляв УНІАН, шведський діджей і музичний продюсер Тім Берглинг, відомий, як Avicii, помер в Омані 20 квітня у віці 28 років.

Протягом декількох років Avicii страждав від гострого панкреатиту, що спричинило за собою надмірне вживання алкоголю. У 2014 році йому видалили жовчний міхур і апендицит. Avicii був одним з найбільш високооплачуваних діджеїв світу за версією Forbes і входив до тридцятки найбагатших музикантів молодше 30 років.