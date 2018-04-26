Супермодель Ірина Шейк вдруге вагітна - ЗМІ (фото)

Також Шейк показала обручку на безіменному пальці.

Ірина Шейк ще в Барселоні, де в ці дні проходить Тиждень весільної моди. Своєю появою на червоній доріжці знаменитість дала одразу кілька приводів для чуток - наряд Шейк підкреслив її округлий живіт, що дало привід запідозрити супермодель у другій вагітності.

Про це повідомляє ТСН. Також Шейк показала чималу обручку на безіменному пальці. Журналісти вирішили, що нарешті Ірина і її коханий, актор Бредлі Купер, вирішили офіційно оформити стосунки.

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Модель ніяк не коментувала здогадки журналістів.

Раніше повідомлялося, що Ірина Шейк і Бредлі Купер виховують спільну доньку Леа де Сен Шейк Купер, яка з'явилася на світ у квітні 2017-го.