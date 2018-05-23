Зірки фільму "8 подруг Оушена" весело провели час напередодні прем'єри (фото)

Головні ролі у фільмі виконали Сандра Баллок, Кейт Бланшетт, Енн Хетеуей та інші.

Скоро відбудеться прем'єра довгоочікуваного бойовика "8 подруг Оушена", спін-офф фільму "Одинадцять друзів Оушена". Головні ролі у фільмі виконали Сандра Буллок, Кейт Бланшетт, Хелена Бонем Картер, Енн Хетеуей, Ріанна, Сара Полсон, Мінді Калінг.

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Перед презентацією фільму актриси, які виконали в ньому головні ролі, їздять на різні заходи в рамках промо-кампанії фільму. Так, в Нью-Йорку недавно пройшов фотоколл, на якому актриси Сандра Баллок, Кейт Бланшетт, Енн Хетеуей, Мінді Калинг, Сара Полсон і Аквафіна не посоромилися проявляти емоції.

Спочатку актриси традиційно позували фотографам, а вже у наступних кадрах вони щосили регочуть перед об'єктивами камер. Таким чином фотоколл вийшов незабутнім і сповненим живими, позитивними емоціями.

Українські глядачі зможуть побачити аферу "8 подруг Оушена" на великому екрані цього літа, з 21 червня.