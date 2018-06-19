У США застрелили ще одного репера після XXXTentacion
12:45, 19 червня 2018Світ
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Невідомі вистрілили у 21-річного музиканта і його супутника.
Був застрелений репер Jimmy Wopo / Фото з відкритих джерел
У понеділок, 19 червня, був застрелений репер Jimmy Wopo. Напад на нього був скоєний в Піттсбурзі. Про це повідомив CBS.
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Загиблий перебував за кермом свого автомобіля Mazda. У салоні був також пасажир. Стрілянина лунала під час їхньої зупинки на перехресті. Невідомі вистрілили у 21-річного музиканта і його супутника, передає 360tv.
Смерть Jimmy Wopo підтвердив його агент Тейлор Меглін. У загиблого залишилася трирічна дочка. Супутника репера доставили в лікарню. Медики оцінюють його стан як стабільний.
Раніше жертвою злочинців став репер XXXTentacion. Поліція пообіцяла грошову винагороду за інформацію, яка приведе до затримання злочинців.
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