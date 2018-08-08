Кіркоров зібрався в окупований Крим на вертольоті з рожевого пір'я (фото)

Російський співак Філіп Кіркоров заявив, що полетить на вертольоті до окупованого Криму.

Філіп Кіркоров показав в Instagram свій новий засіб пересування – вертоліт, оформлений пір'ям. "Підігнав собі на літній гастрольний тур-шоу "Я" Франко Драгоне засіб пересування", – написав він. Підігнав собі на літній гастрольний тур ШОУ «Я» by @franco.dragone @dragoneofficial засіб пересування! Перший маршрут СОЧІ-ЯЛТА!✌️😜💥 Публікація від Філіп Кіркоров (@fkirkorov) 7 Сер 2018 в 3:15 PDT Філіпу Кіркорову 30 квітня 2018 року виповнився 51 рік. Вийшов навесні 2018 року кліпі на пісню "Цвет настроения синий" Кіркоров також вилаявся матом. За це відео його вимагали притягнути до відповідальності.

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