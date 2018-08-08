Кіркоров зібрався в окупований Крим на вертольоті з рожевого пір'я (фото)

12:05, 08 серпня 2018
Світ
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"Підігнав собі на літній гастрольний тур-шоу "Я" Франко Драгоне засіб пересування", – написав він.

Філіпу Кіркорову 30 квітня 2018 року виповнився 51 рік. Вийшов навесні 2018 року кліпі на пісню "Цвет настроения синий" Кіркоров також вилаявся матом. За це відео його вимагали притягнути до відповідальності.

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Теги: #Кіркоров в Криму