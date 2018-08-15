Фінал «Гри престолів»: творці популярної саги розповіли про стосунки Дейенеріс і Джона Сноу

Сцена, в якій глядачі дізнаються, що Джон Сноу доводиться Матері драконів племінником, дуже важлива для майбутнього героїв.

Коли в кінці сьомого сезону серіалу «Гра престолів» Джон Сноу і Дейенеріс Таргаріен опинилися в одному ліжку, шанувальники шоу були в шоці. Тепер їм цікаво – що ж готують сценаристи для однієї з найяскравіших парочок на екрані.

Поки фанати будують свої теорії щодо подальшого розвитку подій, режисери Алан Тейлор і Джеремі Подесва розповіли деякі подробиці 8 сезону, пише Popcornnews.

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Вони повідомили, що сцена, в якій глядачі дізнаються, що Джон Сноу доводиться Матері драконів племінником, дуже важлива для майбутнього героїв.

«Було важливо, щоб глядачі були заінтриговані подальшими подіями. У сценарії ця сцена була написана без подробиць того, що між ними дійсно відбувалося. Ми створили момент, коли Кіт і Емілія зупиняються і дивляться один одному в очі. Нашою метою було показати, що ними рухає пристрасть. Вони не до кінця розуміють, що їх чекає в майбутньому і до яких наслідків приведуть їхні дії».

Найцікавішим залишається питання, чи битиметься плимінник з тіткою за трон.