Збірка хітів The Eagles обігнала "Thriller" Майкла Джексона серед найбільш продаваних альбомів усіх часів у США

Третє місце в списку найбільш продаваних альбомів в історії США займає ще один диск гурту The Eagles 1976 року - «Hotel California».

Збірник кращих пісень американського рок-гурту The Eagles, «Their Greatest Hits 1971-1975», випущений в 1976 році, став найбільш продаваним альбомом усіх часів у США.

Читайте такожBillboard Music Awards-2018: кращим виконавцем року ставши Ед Ширан (фоторепортаж)

Як свідчать нові дані Американської асоціації звукозаписних компаній (RIAA), його продажі сягнули 38 мільйонів копій, передає Медуза із посиланням на Associated Press.

У списку найбільш продаваних альбомів збірник хітів The Eagles обігнав «Thriller» 1982 року Майкла Джексона, який з моменту виходу був проданий у кількості 33 мільйони копій.

RIAA підраховує дані з продажу окремих альбомів раз на кілька років - для хітів The Eagles востаннє підрахунки робилися в 2006 році, тоді у альбому було 29 мільйонів проданих копій. Результат «Thriller» рахували в 2017 році.

Відео: Michael Jackson

Третє місце в списку найбільш продаваних альбомів в історії США займає ще один диск The Eagles 1976 року - «Hotel California».

Відео: Noi Radiomobile™

З 2013 року RIAA до продажу альбомів додає їх прослуховування через стримінгові сервіси або скачування окремих пісень із них. Еквівалентом однієї проданої копії альбому є 15 тисяч стрімінг-прослуховувань або 10 завантажених треків.

Нагадаємо, раніше співак Майкл Джексон очолив список найбільш заробляють мертвих знаменитостей за версією журналу Forbes.