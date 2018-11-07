"Королеву Євразії 2016" засудили до 13 років в'язниці за викрадення підприємця (фото)
17:07, 07 листопада 2018Світ
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Красуня познайомилася з бізнесменом в інтернеті.
25-річна дівчина діяла у складі банди / Фото з відкритих джерел
Модель Сібел Деміралп, яка отримала у 2016 році титул «Королеви Євразії», відправили до в'язниці за викрадення підприємця в Туреччині.
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25-річна дівчина діяла в складі банди, учасники якої також опинилися за ґратами.
Красуня познайомилася з бізнесменом в інтернеті. Після недовгого спілкування «королева» запропонувала йому зустрітися, однак за вказаною адресою комерсанта чекали п'ятеро чоловіків. Зловмисники вимагали £34 тисячі, повідомляє The Daily Star.
Постраждалий гроші віддав, але незабаром написав заяву в поліцію. Злодіїв зловили, усі вони отримали тривалі терміни ув'язнення. Деміралп відправили до колонії на 13 років.
Як повідомляв УНІАН, раніше королеву краси Лівану позбавили корони за селфі з ізраїльтянкою.
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