"Королеву Євразії 2016" засудили до 13 років в'язниці за викрадення підприємця (фото)

Красуня познайомилася з бізнесменом в інтернеті.

Модель Сібел Деміралп, яка отримала у 2016 році титул «Королеви Євразії», відправили до в'язниці за викрадення підприємця в Туреччині.

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25-річна дівчина діяла в складі банди, учасники якої також опинилися за ґратами.

Красуня познайомилася з бізнесменом в інтернеті. Після недовгого спілкування «королева» запропонувала йому зустрітися, однак за вказаною адресою комерсанта чекали п'ятеро чоловіків. Зловмисники вимагали £34 тисячі, повідомляє The Daily Star.

Постраждалий гроші віддав, але незабаром написав заяву в поліцію. Злодіїв зловили, усі вони отримали тривалі терміни ув'язнення. Деміралп відправили до колонії на 13 років.

Як повідомляв УНІАН, раніше королеву краси Лівану позбавили корони за селфі з ізраїльтянкою.