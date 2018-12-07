Студія Marvel випустила перший трейлер нових "Месників"

Нова частина отримала назву "Месники: Розв'язка".

Студія Marvel випустила перший трейлер нової частини "Месників", яка повинна вийти на екрани у наступному році.

Відео опубліковано на офіційному Youtube-каналі Marvel. Нова частина отримала назву "Месники: Розв'язка" і стане продовженням "Війни нескінченності", в якій лиходій Танос за допомогою могутнього артефакту знищив половину населення Всесвіту, включаючи багатьох супергероїв.

Відео Marvel Entertainment

Трейлер показує нам "загиблу" Залізну людину Тоні Старка (Роберт Дауні-молодший), який дрейфує в космосі. Він записує звернення в якому повідомляє, що їжа та вода у нього закінчилися кілька днів тому, а кисню залишилося на десять годин.

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Потім у ролику показано наслідки дій Таноса, в результаті яких загинуло 50% населення Всесвіту. У відео також з'являються супергерої, яким вдалося вижити: Капітан Америка, Чорна Вдова, Соколине око, Людина-мураха, а також прийомна дочка Таноса Небула.

Дата прем'єри в трейлері не вказана, але відомо, що фільм повинен вийти у наступному році.

Як повідомляв УНІАН, "Месники: Війна нескінченності" став кращим фільмом року за версією глядачів.