Олег Винник зруйнував міф про кокос (відео)

14:57, 07 серпня 2018
Курйози
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Винник показав, що робити з кокосами / Фото instagram.com/olegg.vynnyk

Всім гарного дня!

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За словами Винника, більшість людей вважають, що всередині кокоса - кокосове молоко. Але насправді там знаходиться так звана кокосова вода. Винник відколов шматок від кокоса, показав вміст плода і зробив ковток кокосової води.

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Як повідомляв УНІАН, раніше Винник став викладачем в інституті Поплавського.

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Теги: #Олег Винник