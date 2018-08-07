Олег Винник зруйнував міф про кокос (відео)

Винник продемонстрував, що здатний розбивати не тільки жіночі серця, але і кокос.

Співак Олег Винник опублікував відео, зняте в Домінікані. На ньому він розбиває кокос і пояснює, що знаходиться всередині.

Всім гарного дня! A post shared by Олег Винник (Olegg Vynnyk) (@olegg.vynnyk) on Aug 6, 2018 at 1:17am PDT

За словами Винника, більшість людей вважають, що всередині кокоса - кокосове молоко. Але насправді там знаходиться так звана кокосова вода. Винник відколов шматок від кокоса, показав вміст плода і зробив ковток кокосової води.

Читайте такожНа пальмі і в променях сонця: як улюбленець мільйонів Олег Винник відсвяткував свій ювілей (фото, відео)

Як повідомляв УНІАН, раніше Винник став викладачем в інституті Поплавського.