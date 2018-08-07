Олег Винник зруйнував міф про кокос (відео)
14:57, 07 серпня 2018Курйози
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Винник продемонстрував, що здатний розбивати не тільки жіночі серця, але і кокос.
Винник показав, що робити з кокосами / Фото instagram.com/olegg.vynnyk
Співак Олег Винник опублікував відео, зняте в Домінікані. На ньому він розбиває кокос і пояснює, що знаходиться всередині.
За словами Винника, більшість людей вважають, що всередині кокоса - кокосове молоко. Але насправді там знаходиться так звана кокосова вода. Винник відколов шматок від кокоса, показав вміст плода і зробив ковток кокосової води.
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Як повідомляв УНІАН, раніше Винник став викладачем в інституті Поплавського.
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