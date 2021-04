Забрати піксельну гру про детектива можна до 8 квітня.

Сьогодні, 1 квітня, на майданчику цифрової дистрибуції Epic Games Store почалася безкоштовна роздача пригодницької головоломки Tales of the Neon Sea. Забрати гру можна буде до 8 квітня.

Трейлер Tales of the Neon Sea

Детальніше про Tales of the Neon Sea

Tales of the Neon Sea – це піксельна пригодницька головоломка від студії Palm Pioneer.

Дії гри розгортають в декораціях кіберпанку, а головним героєм виступає детектив, який розслідує злочини. Тут також можна досліджувати локації, вирішувати головоломки та битися у стилі point-and-click.

Tales of the Neon Sea вийшла на ПК у 2019 році та отримала змішані відгуки. На агрегаторі рецензій Metacritic у гри 62 бали зі 100.

Нагадаємо, що до 8 квітня в Epic Games Store діє "Весняний розпродаж" зі знижками до 75% на інді-хіти та гучні блокбастери, серед яких Star Wars Battlefront II, Among Us, Tales from the Borderlands та інші тайтли.

Автор: Сергій Коршунов