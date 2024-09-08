'Це буде найважче': донька Фаріон розкрила, чому під час вбивства вона була з валізою

За словами Софії Особи, мати прямувала до неї, оскільки вранці сім'я вирушала на відпочинок.

У день вбивства мовознавиця Ірина Фаріон вийшла зі свого будинку з валізою, оскільки планувала приватну поїздку за кордон.

Як повідомила донька Фаріон Софія Особа в інтерв'ю 5 каналу, мовознавиця разом з рідними планувала поїхати на море. Саме тому у той день з нею була валіза.

"Вона прямувала до нас (до сім'ї доньки - УНІАН). Ми мали виїжджати в суботу о 5 ранку. Також хочу розповісти про море. Вона дуже хотіла, щоб малі (онуки - УНІАН) відпочили. Мама казала, що під час війни треба відпочивати в Україні. Але, оскільки море в Україні не дуже безпечне, ми обрали Болгарію, щоб туди поїхати", - зазначила Софія. Відео дня

Донька Фаріон додала, що туристична фірма повернула сім'ї усі кошти за цю подорож. Усі ці кошти передадуть в батальйон, у якому служить зять мовознавиці.

"Валізи досі нема вдома, бо йде слідство. Це буде, насправді, найважче - що треба буде дивитися всі ці речі", - додала донька Фаріон.

Вбивство Ірини Фаріон

19 липня у Львові стріляли у відому мовознавицю та громадську діячку Ірину Фаріон. Вона отримала поранення голови й померла в лікарні.

25 липня у Дніпрі затримали 18-річного В’ячеслава Зінченка, який може бути причетним до вбивства.

Йому повідомили про підозру в умисному вбивстві та обрали запобіжний захід у вигляді двох місяців перебування під вартою без права внесення застави. Хлопець не визнає себе винним. Він відмовився надавати свідчення.

Адвокат підозрюваного вважає, що доказів причетності його підзахисного до вбивства Фаріон немає. Він подав апеляційну скаргу на обраний запобіжний захід. Однак суд її не задовольнив.

Окрім того, захисник Зінченка через суд домагався відкриття справи проти доньки Фаріон у зв’язку з нібито її погрозами на адресу його клієнта під час одного з судових засідань. Його клопотання також не задовольнили.

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