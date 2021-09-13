Копа знайшли мертвим у його сараї, з'ясували журналісти.

У місті Кодима Одеської області у неділю, 12 вересня, виявили повішеним поліцейського.

Знайдено повішеним поліцейського 1987 року народження, повідомили УНІАН в обласній поліції.

За даними джерела, загиблий – старший сержант поліції, служив у місті Подільськ Одеська області. Коп виявлений повішеним у Кодимі у сараї, що йому належить. Також стала відома можлива причина самогубства – виселення з будинку.

За деякими даними, причиною самогубства міг стати той факт, що у 2016 році правоохоронець нібито купив будинок на аукціоні, який проводив один з банків України, але у 2020 році, згідно з рішенням суду, був виселений з будівлі.

Читайте такожТіло знайшли у петлі: на Одещині розслідують загадкову смерть молодого військовогоЗ'ясувалося, що незадовго до смерті поліцейський посварився з дружиною.

Попередньою відомо, що передсмертну записку правоохоронець не залишив.

У нього залишилися двоє малолітніх дітей.

Правоохоронці розпочали провадження за ст. 115 (Умисне вбивство з позначкою "самогубство") Кримінального кодексу України.

Раніше в Києві трапився подібний інцидент – 19 серпня в Печерському районі в гуртожитку Національного транспортного університету, який знаходиться на вул. Михайла Бойчука, знайшли застреленим співробітника Департаменту превенції Національної поліції, підполковника Сергія Горошка, 1982 року народження.

Журналісти дізналися, що офіцер поліції звів рахунки з життям – вистрілив в голову з карабіна.

Автори: Лариса Козова, Екатерина Присяжнюк