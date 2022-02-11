Machine Gun Kelly та Віллоу Сміт записали спільний трек / фото: https://www.kerrang.com/
Американський виконавець Machine Gun Kelly та Віллоу Сміт випустили кліп на спільний трек "Emo Girl". Ролик зняли в естетиці нульових та популярної тоді субкультури.
Кліп опубліковано на офіційному YouTube-каналі Machine Gun Kelly. Його режисером став Дрю Кірш.
Трек увійде до наступного альбому Machine Gun Kelly під назвою Mainstream Sellout. Його реліз заплановано на 25 березня.
У кліпі Machine Gun Kelly і Willow постають у тематичних образах серед натовпу на вечірках, поки їх показують на екранах у музеї.
Нагадаємо, раніше Coldplay і Селена Гомес представили чорно-білий кліп на пісню Let Somebody Go.