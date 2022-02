Трек увійде до наступного альбому виконавця.

Американський виконавець Machine Gun Kelly та Віллоу Сміт випустили кліп на спільний трек "Emo Girl". Ролик зняли в естетиці нульових та популярної тоді субкультури.

Кліп опубліковано на офіційному YouTube-каналі Machine Gun Kelly. Його режисером став Дрю Кірш.

Трек увійде до наступного альбому Machine Gun Kelly під назвою Mainstream Sellout. Його реліз заплановано на 25 березня.

У кліпі Machine Gun Kelly і Willow постають у тематичних образах серед натовпу на вечірках, поки їх показують на екранах у музеї.

Нагадаємо, раніше Coldplay і Селена Гомес представили чорно-білий кліп на пісню Let Somebody Go.

Вас також можуть зацікавити новини: