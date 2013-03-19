Головне за день 19.03: огляд топ-новин

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Нардепи, які зайшли у ВР замість Власенка і Веревського, склали присягу

Олександр Козуб та Роман Стаднійчук, які пройшли до парламенту замість Андрія Веревського та Сергія Власенка, склали присягу народного депутата України.

Люди Тягнибока побилися з комуністами

До бійки долучились декілька депутатів від Партії регіонів. Сутичка тривала не більше хвилини. Під час бійки в парламенті дістала ушкодження Ірина Сех із фракції “Свобода” - у неї була розсічена губа і йшла кров.

Папа Римський зійшов на престол

Франциску вручили символи папської влади - "перстень Рибалки" і омофор.

Комуністи в ВР оголосили свій ультиматумТимошенко

Як підкреслив Петро Симоненко, фракція КПУ після голосування про порядок денний другої сесії “ні за один із проектів законів голосувати не буде, доки не будуть вирішені питання про відміну пенсійної реформи і не буде відновлено законне право жінок виходити на пенсію в 55 років, а чоловіків в 60 років”.

Арбузов заперечує, що володіє медіа-активами

Перший віце-прем'єр-міністр України Сергій Арбузов на брифінгу спростовував інформацію про те, що він є власником будь-яких медіа-активів, включаючи газети і телеканал БТБ. Він також розповів про свої стосунки із Олександром Януковичем і заявив, що робота над створенням фінансової поліції йде.

Кочнєва збирається відсудити у голови коаліції опозиційних сил Сирії 50 мільйонів

Журналістка Анхар Кочнєва, яка 5 місяців провела в полоні у сірійських повстанців, має намір подати судовий позов до голови коаліції опозиційних сил Сирії Джорджа Сабра, який звинувачував її в незаконних діях. Кочнєва, яка дала прес-конференцію в Києві, зізналася, що не має претензій до роботи українських дипломатів у Сирії, які займалися її звільненням, а також сказала, що за два тижні хоче повернутися до Сирії.

Посол США: Тимошенко і Луценка необхідно звільнити

"Ви подивіться на імена: хто, власне, підпав під покарання? Хіба серед них є лідери, скажімо, з Партії регіонів?", - сказав посол, зазначивши, що позиція США залишається незмінною.

Азаров назвав КПУ, «Свободу» та «Батьківщину» агентами Росії

Комуністична партія України, ВО «Свобода» і ВО «Батьківщина» об'єдналися проти уряду в питанні видобутку в Україні сланцевого газу, вважає прем'єр-міністр. Він також заявляє, що газові контракти України з Росією не містять юридичних зачіпок для їх опротестовування в суді.

ГПУ продовжила справу Щербаня, бо Тимошенко «затягує слідство»

Органи слідства Генеральної прокуратури України продовжили кримінальне провадження у справі про вбивство у 1996 році народного депутата Євгена Щербаня, в організації якого підозрюється екс-прем'єр-міністр України Юлія Тимошенко. Адвокат екс-прем'єра вважає, що ГПУ продовжила розслідування, бо не має доказів вини Тимошенко.