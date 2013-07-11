Головне за день: огляд топ-новин

Секретар Київради Галина Герега відкрила пленарне засідання Київради

Навколо засідання одразу почався масовий ажіотаж серед політиків та представників ЗМІ у зв’язку з давньою проблемою виборів як мера Києва, так і до самої Ради. Іще напередодні УДАР заявив, що не планує штурмувати Київраду, бо це «не по-європейськи».

"Це право кожного громадянина йти на збори чи мітинги. Але я проти радикалізму. Якщо ми задекларували свій європейський вибір, то повинні не тільки хотіти, а й своїми діями показувати, що ми вже доросли до цивілізованих дій. А ламати двері й бити вікна, штовхати людей — я проти цього", - зауважив голова фракції "УДАР" в Київраді.

Однак інші представники опозиції не виключали силового варіанту розвитку подій. Так, Свобода одразу попередила, що має намір не допустити проведення засідання.

Тим не менше, після того, як засідання оголосили відкритим, усі опозиційні сили разом заблокували трибуну. У блокуванні брали участь близько 20 депутатів, зокрема, Арсеній Яценюк, Андрій Іллєнко, Ігор Мірошниченко, Олександра Кужель, Микола Княжицький.

Також перед засіданням народні депутати України від фракцій “Батьківщина” і УДАР зірвали проведення брифінгу секретаря Київради Галини Гереги, а пізніше представники ВО "Свобода" виштовхали секретаря Київради Галину Герегу із президії.

Доволі бурхливо розвивалися події і за межами приміщення. Зокрема, під стінами КМДА зібралося більше тисячі прихильників опозиції, активісти принесли плакат "Свідоцтво про смерть Київради шостого скликання", де зазначалося, що Київрада "померла 2 червня 2013 року у віці 5 років", і основною причиною є завершення терміну повноважень ради відповідно до Конституції України, а один зі співробітників ради наштрикнувся на металевий прут, намаючись дістатись на роботу через паркан.

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«Сьогоднішнє рішення - це вершина абсурду. Це ще одне свідчення глибоких проблем у сфері правосуддя в Росії і часто нездоланних перешкод на шляху тих, хто сподівається добитися справедливості», - заявив голова російського представництва Amnesty International Сергій Нікітін.

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"Внесена "Солідарною Польщею" поправка про визнання геноцидом підтримана, а друга - про встановлення 11 липня Днем пам'яті жертв Волинської трагедії - ні", - відзначила співрозмовник агентства.

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Однак його радник Президента Польщі Томаш Наленч вважає намагання ряду депутатів польського Сейму визнати Волинську трагедію геноцидом прагненням продемонструвати себе більшими патріотами, а правляча партія Польщі "Громадянська платформа" (РО), голоси якої є необхідними для ухвалення заяви щодо Волинської трагедії, виступає проти називання тих подій "геноцидом" та встановлення 11 липня Днем пам'яті жертв.

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