Дипломатичний скандал виник через скасування виступів російських артистів в Італії.

У Міністерстві закордонних справ РФ звинуватили Італію в дискримінації російських виконавців й викликали італійського посла в Москві для відповідної розмови. Також Москва звинуватила Рим у військовій допомозі Україні.

Як зазначає російський "Комерсант", йдеться про скасування концертів ряду російських виконавців в Італії. На початку лютого активісти організації Arts Against Aggression домоглися скасування концертів піаніста Дениса Мацуєва в Бергамо та Брешії. Крім того, вони вимагають скасування виступу оперної співачки Анни Нетребко в театрі Петрарки в Ареццо.

У заяві МЗС РФ зазначили, що російських артистів дискредитували за національною ознакою, і що це - неприпустима поведінка в контексті збереження "простору світової культури".

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"Ці рішення італійської влади, на жаль, свідчать про прояв тенденції до дискримінації діячів мистецтва Росії і звуження культурно-гуманітарних обмінів, що дисонує із заявами представників італійського керівництва про важливість збереження єдиного простору європейської та світової культури, неприпустимість зведення в ньому бар'єрів і огорож за національною ознакою", - цитує видання заяву МЗС РФ.

Також з послом провели "виховні" бесіди з приводу участі Італії в поставках "київському режиму озброєнь і військової техніки".

Військові поставки Італії Україні

Нагадаємо, що Італія спільно з Францією домовилася передати Україні зенітний ракетний комплекс (ЗРК) SAMP / T. Як зазначив глава МЗС Італії Антоніо Таяні, зброю можуть розгорнути вже протягом найближчих двох місяців.

Також днями прем'єр Італії Джорджія Мелоні допустила відправку винищувачів в Україну. Вона заявила, що все залежить від балансу міжнародного співтовариства в цьому питанні.

16 лютого італійський міністр оборони Гвідо Крозетто анонсував, що в шостому пакеті допомоги для України Рим надасть засоби від ядерної, біологічної та хімічної зброї.

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