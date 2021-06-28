Стрілок зник з місця подій, його розшукують.

У Росії підприємець Сергій Шинкевич за відмову колишньої дружини повернутися до нього розстріляв сім'ю на очах у 11-річної дівчинки.

Про це пише Telegram-канал Lifeshot.

«Все сталося на шашликах в Гірничозаводському районі Пермського краю. Мама, тато та їхня 11-річна донька вирішили відпочити на березі річки Койви. До них приєдналася сестра жінки – 40-річна завуч школи в селищі Бісер Вероніка Шинкевич. Через кілька хвилин на пікнік приїхав і її екс-чоловік – 57-річний підприємець Сергій Шинкевич», – йдеться у повідомленні.

Бізнесмен покликав свою колишню дружину на розмову та почав умовляти її повернутися до нього:

Читайте такожУ Росії затримали бізнесмена з двома тілами в ковдрах (фото)«Та відмовила. Спочатку чоловік поїхав, але близько півночі повернувся вже з рушницею».

«Шинкевич відкрив вогонь по родичах. 11-річна школярка встигла зателефонувати в поліцію та повідомити, що дядько стріляє по її батькам. Але допомогти їм вже не встигли - всі троє дорослих померли на місці», – наголошується в повідомленні.

У дівчинки діагностували наскрізне поранення плеча, її передали співробітникам опіки.

Стрілок зник з місця подій, його розшукують.

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Автор: Катерина Шварц