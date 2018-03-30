Вийшов новий кліп гурту "Океан Ельзи" (відео)

У відео з'являється й фронтмен гурту Святослав Вакарчук.

Відомий український гурт "Океан Ельзи" випустив новий сингл під назвою "Без тебе".

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"Весна завжди приходить несподівано", - прокоментував "Океан Ельзи" прем'єру кліпу на офіційній сторінці у Facebook.

Як йдеться в підписі під відео на YouTube, слова пісні належать Святославу Вакарчуку.

Раніше в мережі показали перший склад "Океану Ельзи". Фото на сторінці в Facebook поділився користувач соцмережі Андрій Поляков. За його словами, ці зображення були зроблені в 1996 році львівським фотографом Вілі Фургалом.