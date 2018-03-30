Вийшов новий кліп гурту "Океан Ельзи" (відео)
10:40, 30 березня 2018Суспільство
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У відео з'являється й фронтмен гурту Святослав Вакарчук.
Новий кліп гурту вийшов дуже чуттєвим / Скріншот
Відомий український гурт "Океан Ельзи" випустив новий сингл під назвою "Без тебе".
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"Весна завжди приходить несподівано", - прокоментував "Океан Ельзи" прем'єру кліпу на офіційній сторінці у Facebook.
Як йдеться в підписі під відео на YouTube, слова пісні належать Святославу Вакарчуку.
Раніше в мережі показали перший склад "Океану Ельзи". Фото на сторінці в Facebook поділився користувач соцмережі Андрій Поляков. За його словами, ці зображення були зроблені в 1996 році львівським фотографом Вілі Фургалом.
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