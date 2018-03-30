Вийшов новий кліп гурту "Океан Ельзи" (відео)

10:40, 30 березня 2018
Суспільство
4175
Новий кліп гурту вийшов дуже чуттєвим / Скріншот

Читайте такожВакарчук відвідав SpaceX (фото)

"Весна завжди приходить несподівано", - прокоментував "Океан Ельзи" прем'єру кліпу на офіційній сторінці у Facebook.

Як йдеться в підписі під відео на YouTube, слова пісні належать Святославу Вакарчуку.

Раніше в мережі показали перший склад "Океану Ельзи". Фото на сторінці в Facebook поділився користувач соцмережі Андрій Поляков. За його словами, ці зображення були зроблені в 1996 році львівським фотографом Вілі Фургалом.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #кліп#Святослав Вакарчук#Океан Ельзи