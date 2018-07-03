Деякі запам'ятають мене скандалісткою і дурепою: Астаф'єва вперше розповіла, чому пішла з гурту Nikita

"Той формат співпраці, який пропонує Mamamusic, мені вже не підходить. Тому що все вирішувалося за мене", - розповіла Даша Астаф’єва.

Співачка, акторка та модель Даша Астаф’єва вперше розповіла, чому пішла з гурту Nikita. Зірка згадала, що її контракт з продюсерським центром Юрія Нікітіна Mamamusic достроково закінчився у вересні 2017 року.

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"Безумовно, я вдячна всім співробітникам Mamamusic. Так, з деякими у мене були конфлікти, і, швидше за все, вони запам'ятають мене скандалісткою і дурепою. Але мені все одно - 10 років я пропрацювала щиро і з віддачею. Але той формат співпраці, який пропонує Mamamusic, мені вже не підходить. Тому що все вирішувалося за мене. А мені подобається самій приймати рішення, боротися з перешкодами і осягати нові вершини", - сказала Астаф’єва, передає "КП" в Україні".

За словами Даші, пісні гурту Nikita лишилися у Нікітіна, однак артистка має на них право як виконавець і іноді виконує їх на своїх концертах. Та зараз Астаф’єва активно працює над сольним альбомом. Даша вважає, що сама собі принесе набагато більше користі у своїй творчій діяльності, аніж з продюсером.

Як повідомляв УНІАН, раніше Астаф'єва показала свої виснажливі тренування.