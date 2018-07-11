"Третій розмір": Настя Каменських похвалилася апетитними формами (фото)
16:21, 11 липня 2018Суспільство
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Знімок Насті Каменських набрав вже понад 74 тисячі лайків.
Каменських показала нове спокусливе фото / фото instagram.com/kamenskux
Українська поп-співачка Настя Каменських, яка виступає під псевдонімом NK, поділилася фото з відпочинку в Лос-Анджелесі.
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Знімком артистка поділилася на своїй сторінці в Instagram. На ньому вона позує в костюмі бежевого кольору. Під жакет Каменських одягла майку, яка підкреслила пишний бюст.
У коментарях під фото пишуть, що вона має дуже сексуальний вигляд: "Офігенний костюм", "Сексі", "Ви у чудовй формі!", "Настюша схудла", "Богиня!", "У неї 3 розмір".
Раніше Настя Каменських виклала знімки, на яких позує в дуже відвертому купальнику, а на одному з фото співачка і взагалі знялася оголеною.
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