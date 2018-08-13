Фанатів Ані Лорак не зацікавив анонс концерту у РФ, вони коментують зради її чоловіка (фото)

Сама Ані Лорак інформацію про зради чоловіка поки не коментує.

Опальна українська співачка Ані Лорак анонсувала новий концерт в Росії - у Сочі, опублікувавши фото з репетиції.

На своїй сторінці в Instagram вона показала фотографію, на якій позує в білій сукні в обліпку.

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У коментарях під знімком фани Ані Лорак пишуть слова підтримки після новин про зради її чоловіка: "Все мине і це, все, що не вбиває, робить сильнішими", "По-моєму він сам себе зганьбив, а не Кароліну", "Хочеться написати Вам щось тепле, щоб зігріти Вашу душу, але це не допоможе Вам, тільки час", "Яким треба бути ідіотом, щоб таку жінку зрадити".

Раніше артистка виступила в російському місті Геленджик у рамках шоу "Діва". Шанувальники співачки зазначали, що вона впевнено трималась на сцені, але все ж після однієї з пісень заплакала.

Як повідомляли ЗМІ, поки Ані Лорак виступала перед латвійською публікою, її чоловік теж зривав оплески — в київському караоке-клубі. Мурат з'явився у закладі зі стрункою брюнеткою — бурхливе побачення потрапило в об'єктив.

Сама співачка інформацію про зраду чоловіка поки не коментує. Однак користувачі Instagram помітили, що Лорак перестала носити обручку.

Як повідомляв УНІАН, зазвичай активна в інтернеті, Лорак на якийсь час кудись "зникла" після появи інформації про зради її чоловіка.

Через тиждень мовчання співачка виклала фото з дочкою з Ізраїлю.