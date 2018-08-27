Молода коханка Петросяна "засвітила" величезний вагітний живіт - ЗМІ показали кадри

Степаненко про вагітність обраниці колишнього чоловіка нібито дізналася нещодавно.

Черговий випуск російської програми "Пусть говорят" був присвячений скандальному розлученню гумористів Євгена Петросяна й Олени Степаненко.

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Наприкінці ток-шоу було показано відео, на якому Петросян зображений зі своєю помічницею Тетяною Брухуновою, з якою, за даними ЗМІ, у нього любовні стосунки. На запису, продемонстрованому в студії, видно, що дівчина вагітна, передають "Дни.ру".

За інформацією журналістів, ролик був знятий в кінці весни. Степаненко про вагітність обраниці колишнього чоловіка нібито дізналася нещодавно, тому й вирішила в суді відстоювати своє право на спадщину.

Як повідомляв УНІАН, про розлучення російських коміків Євгена Петросяна і Олени Степаненко стало відомо 3 серпня. Зараз подружжя ділить спільно нажите майно.