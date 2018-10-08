Коханка вагітна: ЗМІ дізналися, чому Пугачова і Галкін розлучаються (фото)

РосЗМІ не відкидають, що Барановська і Галкін вже готуються до весілля.

Про роман російського гумориста Максима Галкіна і телеведучої Юлії Барановської почали говорити після того, як вони разом втекли зі світського заходу. Потім в ЗМІ з'явилася інформація, що Алла Пугачова і Галкін розлучаються.

Нещодавно почали поширюватися чутки про те, що ведуча вагітна від Галкіна, передає Vladtime.ru.

ЗМІ стверджують, що саме тому гуморист повернувся до коханки, яку раніше кинув заради збереження сім'ї та кар'єри.

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"Судячи з усього, Максим вирішив остаточно розпрощатися з Аллою Борисівною і перейшов до рішучих дій. Після того, як Галкін дізнався про вагітність Барановської, він навмисно почав ігнорувати дружину, а на світських заходах намагається бути подалі від владної Примадонни, натякаючи так, що більше не має почуттів до неї. Не відкидається, що Пугачова і Галкін вже почали процес розірвання шлюбу", - зазначають журналісти.

Також у мережі звернули увагу, що гуморист дедалі рідше публікує спільні фото з Пугачовою, а замок, в якому нібито живе подружжя з дітьми, насправді вже занедбаний, про що свідчать недавні публікації Галкіна.

Крім того, росЗМІ не відкидають, що Барановська і Галкін вже готуються до весілля – нібито коханці вирішили одружитися якомога раніше. Самі зірки ситуацію не коментують.

Як повідомляли росЗМІ, сама Пугачова не має наміру розлучатися, а от Галкін хоче офіційно розірвати стосунки.