"Суцільний фотошоп": нове фото Насті Каменських розкритикували в Instagram
15:54, 10 жовтня 2018Суспільство
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На знімках Каменських позує в простому чорному топі і з неяскравим макіяжем.
Співачку звинуватили в надмірному захопленні фотошопом / Instagram Настя Каменських
Українська співачка Настя Каменських поділилася новим знімком і нарвалася на хвилю критики. Співачку звинуватили в надмірному захопленні фотошопом.
Свіжі фото співачка опублікувала у своєму Instagram.
На знімках Каменських позує в простому чорному топі і з неяскравим макіяжем.
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"Суцільний фотошоп", "Дуже постаріла останнім часом", - писали користувачі.
При цьому інші користувачі назвали Каменських "красунею" і відзначили, що вона у відмінній формі.
Як повідомляв УНІАН, Надю Дорофєєву з голим животом і в шкіряних штанях розкритикували в Instagram.
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