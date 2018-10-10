"Суцільний фотошоп": нове фото Насті Каменських розкритикували в Instagram

На знімках Каменських позує в простому чорному топі і з неяскравим макіяжем.

Українська співачка Настя Каменських поділилася новим знімком і нарвалася на хвилю критики. Співачку звинуватили в надмірному захопленні фотошопом.

Свіжі фото співачка опублікувала у своєму Instagram.

На знімках Каменських позує в простому чорному топі і з неяскравим макіяжем.

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"Суцільний фотошоп", "Дуже постаріла останнім часом", - писали користувачі.

При цьому інші користувачі назвали Каменських "красунею" і відзначили, що вона у відмінній формі.

Як повідомляв УНІАН, Надю Дорофєєву з голим животом і в шкіряних штанях розкритикували в Instagram.