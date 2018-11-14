"Тілль - щасливчик": Лобода спричинила фурор у мережі сімейним фото

Перебуваючи в Берліні, Лобода активно постить фото з концертів, а також сімейні кадри, адже донька поруч з нею.

Українська співачка Світлана Лобода потішила фанатів новим сімейним фото - зі своєю старшою донькою Євою.

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Знімок артистка опублікувала в Instagram. На ньому вона постає з яскравим макіяжем - червоною помадою і стрілками на очах. На фото біля співачки - її старша донька. На передньому плані в кадрі - букет червоних троянд.

"Thank you, my🖤", - лаконічно підписала фотографію Лобода. Залишається загадкою, кому вона дякувала - доньці чи тому, хто подарував квіти.

"Красуні", "Такі красиві", "Єва дуже схожа на вас", "Маленька копія", "Єва як молодша сестра", "Подружки", "Тілль - щасливчик, що знайшов собі і доповнив-розширив ось таку чудову сім'ю", - пишуть у коментарях.

Раніше ЗМІ повідомляли, що Світлану Лободу 30 жовтня виписали з Боткінської лікарні Москви після термінової операції на нирках. 36-річна співачка залишила клініку, але не одна. Як пише видання Super, забрати її приїхав лідер гурту Rammstein - Тілль Ліндеманн. Журналістам вдалося зняти ексклюзивні кадри пари, яка вперше з'явилася разом на людях. Заради цього Тілль відклав зйомки нового кліпу в Європі.

Нагадаємо, що деякі ЗМІ називають соліста групи Rammstein Тілля Ліндеманна батьком другої дитини Лободи.