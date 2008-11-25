Українська делегація в Монте-Карло вирішує проблему "брудних грошей"

Делегація України на чолі із заступником голови Державного комітету фінансового моніторингу Ярославом ЯНУШЕВИЧЕМ бере участь у Спільному засіданні Групи з питань розробки фінансових заходів протидії відмиванню коштів (FATF) та Спеціального комітету Ради Європи з питань взаємної оцінки заходів протидії відмиванню грошей та фінансуванню тероризму (MONEYVAL).

Як повідомили УНІАН у прес-службі Держфінмоніторингу України, Спільне засідання проходитиме з 24 по 26 листопада в Монте-Карло (Князівство Монако).

Крім того, під час візиту українська делегація візьме участь в засіданнях робочих груп FATF та MONEYVAL, в ході яких будуть розглянуті питання щодо ризиків відмивання коштів та фінансування тероризму в індустрії цінних паперів; відмивання коштів через спортивні клуби. Крім того, увагу учасників планується зосередити на проблемах відмивання коштів через установи, що надають грошові послуги: здійснюють грошові перекази, обмінюють валюту.

Планується також обговорити питання щодо оцінки глобальних загроз відмивання коштів та фінансування тероризму. Звіт з оцінки глобальних ризиків має бути розроблено та затверджено у червні 2010 року.