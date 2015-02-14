"Казаки" перебили газопровід та залишили без газу кілька міст і сіл Луганщини (відео)
Міна перебила магістральний газопровід високого тиску, який загорівся. Стовп полум'я був заввишки кілька десятків метрів.
Вчора, 13 лютого, через обстріл бойовиками селища Новотошківка Луганської області більш як п‘ять населених пунктів області залишилися без газопостачання.
Як сказано в переданому УНІАН повідомленні прес-служби голови Луганської обласної державної адміністрації Геннадія Москаля, вчора, 13 лютого, близько 17.00 так звані «козаки» з окупованого Кіровська здійснили мінометний обстріл Новотошківки Попаснянського району поблизу 29-го блокпосту. Міна перебила магістральний газопровід високого тиску, який загорівся. Стовп полум'я був заввишки декілька десятків метрів.
Читайте такожВ результаті обстрілу кафе в Щасті загинули четверо і поранено п'ятеро мирних жителівУ результаті без газу залишилися населені пункти Попасна, Гірське, Золоте, Нижнє, Світличне і низку інших сіл. Крім того, припинено газопостачання в Первомайську (окупованому ЛНР) і сусідніх населених пунктів на окупованій бойовиками території.
Ремонтні бригади займаються усуненням пошкодження, коли вдасться відновити газопостачання, поки що невідомо.