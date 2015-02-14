"Казаки" перебили газопровід та залишили без газу кілька міст і сіл Луганщини (відео)

Вчора, 13 лютого, через обстріл бойовиками селища Новотошківка Луганської області більш як п‘ять населених пунктів області залишилися без газопостачання.

Як сказано в переданому УНІАН повідомленні прес-служби голови Луганської обласної державної адміністрації Геннадія Москаля, вчора, 13 лютого, близько 17.00 так звані «козаки» з окупованого Кіровська здійснили мінометний обстріл Новотошківки Попаснянського району поблизу 29-го блокпосту. Міна перебила магістральний газопровід високого тиску, який загорівся. Стовп полум'я був заввишки декілька десятків метрів.

Читайте такожВ результаті обстрілу кафе в Щасті загинули четверо і поранено п'ятеро мирних жителівУ результаті без газу залишилися населені пункти Попасна, Гірське, Золоте, Нижнє, Світличне і низку інших сіл. Крім того, припинено газопостачання в Первомайську (окупованому ЛНР) і сусідніх населених пунктів на окупованій бойовиками території.

Ремонтні бригади займаються усуненням пошкодження, коли вдасться відновити газопостачання, поки що невідомо.