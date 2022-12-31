Одним з провалів Путіна стало те, що вперше за 10 років агресор скасував свою щорічну прес-конференцію в кінці року.

Плани російського президента Володимира Путіна захопити Україну не виправдалися, тому президент країни-агресора закінчує 2022 рік низкою помилок та серйозних провалів.

Як повідомляє Newsweek, одним із прикладів провалу Путіна є саміт Організації Договору про колективну безпеку наприкінці листопада, на якому зібралися шість колишніх радянських республік. Вірменія виступила приймаючою стороною зустрічі, і прем'єр-міністр країни Нікол Пашинян відкрито відмовився підписати декларацію саміту. Пашинян навіть відійшов від Путіна під час групового фото лідерів ОДКБ.

Як йдеться в матеріалі, цей розрив з союзником відбувається, оскільки все більше людей в Росії ставлять під сумнів війну в Україні.

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Ще одним провалом Путіна стало те, що вперше за 10 років агресор скасував свою щорічну прес-конференцію наприкінці року. Як йдеться в матеріалі, скасування заходу викликало чутки про те, що лідер не хотів відповідати на питання журналістів про Україну.

Наступним тривожним моментом для Путіна ЗМІ називають той факт, що прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді написав статтю для російської газети "Коммерсантъ", в якій закликав до припинення воєн. Моді особливо критикував боротьбу за "території чи ресурси".

Лідер Китаю Сі Цзіньпін також заявив, що у нього є "питання і побоювання" з приводу війни.

"Китаю ця війна не подобається. Я думаю, що є багато способів, якими вона підриває економічні плани Китаю... Путін не знає, як виграти війну, але він точно знає, як зберегти контроль в Москві" - заявив Майкл Кіммейдж, професор історії Католицького Університету Америки і колишній член відділу політичного планування держсекретаря.

Як йдеться в матеріалі, Путін "здається більш ізольованим, ніж будь-коли", оскільки багато представників російської еліти незадоволені ходом війни.

Війна в Україні та крах Російської економіки:

Після вторгнення Росії в Україну агентство S&P знизило кредитний рейтинг РФ з ВВ+ до ССС-. 8 березня 2022 року S&P знизило кредитні рейтинги 52 російських компаній. Росія допустила дефолт за своїм зовнішнім боргом, так як запропонувала власникам облігацій виплати в рублях, а не в доларах.

23 квітня 2022 року були названі терміни повного дефолту Росія. 27 червня 2022 року вперше за сто років Росія оголосила дефолт по суверенному боргу.

30 червня почалося стрімке падіння акцій "Газпрому". Того ж дня слідом за "Газпромом" почалося падіння акцій найбільших російських компаній. Війна в Україні лише за один квартал відкинула економіку Росії на чотири роки. Вторгнення стало причиною одного з найтриваліших спадів в історії РФ.

24 серпня Reuters повідомив про те, що Росії вдалося уникнути економічної кризи через ціни на нафту.

Станом на 31 серпня 80% росіян залишилися без заощаджень.

29 вересня в The Insider вийшов матеріал про те, що Росія на межі повного вичерпання фінансових резервів.

За підсумками вересня доходи Росії від експорту нафти скоротилися до $15,3 млрд, що є найнижчим показником цього року, на тлі падіння експорту нафти і цін на неї.

5 грудня 2022 року нафтові санкції ЄС проти Росії вступили в силу.

19 грудня 2022 року російські акції показали найбільше в світі річне падіння.

21 грудня 2022 року в "Роскосмосі" визнали рекордні збитки.

Найбагатші люди Росії 24 лютого, в день повномасштабного вторгнення РФ в Україну, в сукупності втратили 46,6 млрд доларів. Станом на кінець 2022 року їх втрати наблизилися до 100 млрд дол.

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