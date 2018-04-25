Померла зірка фільму «Твін Пікс»

Памела Джидлі здобула популярність, зігравши Терезу Бенкс у фільмі «Твін Пікс: Крізь вогонь» - приквел серіалу «Твін Пікс».

Американська актриса і модель Памела Джидлі померла у віці 52 років. За даними видання, тіло 52-річної актриси було знайдено у неї вдома.

Актриси не стало 16 квітня, причини її смерті поки невідомі, пише Voici.fr.

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Джидлі народилася в 1965 році в Массачусетсі, зросла в Салемі. У 1985 році перемогла у конкурсі краси в Австралії, зайнялася кар'єрою моделі. Потім навчалася акторській майстерності в Нью-йоркській академії драматичного мистецтва.

Памела здобула популярність, зігравши Терезу Бенкс у фільмі «Твін Пікс: Крізь вогонь» - приквел серіалу «Твін Пікс», що вийшов в 1992-м. Його сюжет побудований на розслідуванні загадкового вбивства Терези Бенкс і останні дні життя Лори Палмер.

Серед інших робіт – ролі в серіалах «Таємний агент МакГайвер», «Удавальник», C. S. I., «Шукач», фільмах «Черрі 2000», «Дорога в пекло», «Японський городовий».

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