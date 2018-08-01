Улюблений співак Путіна вдарив журналістку під час інтерв'ю

Відзначається, що журналістка підняла тему особистого життя співака і спробувала з'ясувати, яку суму артистові довелося викласти, щоб його дочка змогла поступити в престижний вуз.

Російський артист Григорій Лепс, якого називають улюбленим співаком президента РФ Володимира Путіна, під час інтерв'ю вдарив журналістку і телеведучу Аллу Міхєєву.

Про це повідомляє "Обозреватель" з посиланням на Super. Скандальний інцидент стався на фестивалі "Жара", який днями відбувся в Баку. За даними видання, Лепс не витримав провокаційних питань і вдарив ведучу мікрофоном.

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Відзначається, що журналістка підняла тему особистого життя співака і спробувала з'ясувати, яку суму артистові довелося викласти, щоб його дочка змогла поступити в престижний вуз.

Відповідне відео було опубліковано на YouTube, проте практично відразу було видалене. Залишився лише скріншот ролика.

Журналісти Super.ru зв'язалися з автором відео, однак той заявив, що ні за яких обставин не надасть запис.

Варто зазначити, що на даний момент на сайті Super.ru публікація також відсутня.

Раніше повідомлялося, що Ані Лорак, яка втекла в Росію, похвалилася фото з Григорієм Лепсом.