Королівське подружжя роз'їхалося: принц Гаррі поїхав в Африку без дружини

Принц відправився в африканську країну, щоб приєднатися до щорічних зборів організації Захисту носорогів Ботсвани.

Принц Гаррі днями покинув Великобританію і відправився з візитом в африканську країну Ботсвану, щоправда, цього разу без дружини Меган Маркл.

Зауважимо, що Ботсвана має особливе значення для пари – там Гаррі і Меган провели своє третє побачення у 2016 році, також у Ботсвані пара відсвяткувала 36-річчя Меган Маркл.

Про останню поїздку принца Гаррі повідомляє 24 канал з посиланням на видання Sunday Express.

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"Представник Палацу підтвердив, що принц Гаррі здійснює поїздку без дружини. Причиною його візиту вважається "приватна робоча поїздка", а не відпочинок", – йдеться у джерелі.

Принц прилетів в африканську країну, щоб приєднатися на щорічні збори організації Захисту носорогів Ботсвани. Принц Гаррі неодноразово наголошував про важливість для нього боротьби за збереження носорогів і слонів, які знаходяться у небезпеці.

Крім того, під час візиту принца Гаррі в Африку Меган Маркл запланувала поїздку в США.