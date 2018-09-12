Інтимні фото топ-моделі Кендалл Дженнер злили у мережу (18+)

Фото Кендалл Дженнер опинилися в мережі, однак потім були видалені.

У мережу потрапили інтимні фото американської топ-моделі, сестри Кім Кардашян Кендалл Дженнер.

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Знімки повністю оголеної зірки опублікував Telegram-канал Super. "Цілий фотосет з абсолютно голою моделлю з неопублікованої книги фотографа Рассела Джеймса опинилися в мережі, однак потім були видалені. Ми встигли завантажити гарячі фотки спеціально для вас", - йдеться у повідомленні.

Раніше в мережі опублікували нові фотознімки, міні-фільми, а також бекстейдж-відео зі зйомок рекламної кампанії #MYCALVINS, в якій взяли участь Кім Кардашян, Хлої Кардашян, Кортні Кардашян, Кендалл Дженнер і Кайлі Дженнер.