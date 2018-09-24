В Італії скандальну художницю Марину Абрамович вдарили по голові її портретом (відео)

Марина Абрамович, якій зараз 71 рік, відома як художник, що працює в жанрі перформансу.

Художниця Марина Абрамович піддалася нападу на власній виставці в музеї Palazzo Strozzi у Флоренції.

Чоловік підбіг до художниці і вдарив її по голові картиною з її зображенням, передає "Корр'єре делла сера".

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Поліція затримала нападника, ним виявився 51-річний громадянин Чехії.

За словами директора музею Артуро Галансіно, Абрамович, відома сербська художниця в результаті нападу не постраждала. Затримання чоловіка було знято на відео.

Інцидент стався в той момент, коли Марина Абрамович покидала виставку. За її словами, в музеї було багато людей, які хотіли отримати її автограф або просто поспілкуватися, і коли чоловік наблизився до неї, вона не очікувала від нього ніякої агресії і посміхнулася йому, пише Русская служба BBC.

"Раптом він різко вдарив портретом, картина порвалася, і я опинилася всередині рами. Все сталося дуже швидко", - розповіла художниця. Після інциденту вона запитала у чоловіка, навіщо він це зробив. Він відповів, що напав на художницю "заради мистецтва". Імовірно, портрет Абрамович був написаний самим нападником.

Марина Абрамович, якій зараз 71 рік, відома як художник, що працює в жанрі перформансу.

Абрамович здобула широку популярність в 1974 році після її проекту "Ритм 0". Художниця протягом шести годин залишалася нерухомою перед глядачами і дозволяла їм робити все, що вони захочуть за допомогою 72 заготовлених предметів.

Спочатку вони проявили увагу і ніжність, але потім почали поводитися агресивно, зокрема вони встромляли в неї шипи троянд і різали одяг.