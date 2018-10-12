У США при загадкових обставинах вбили топ-модель

Рідні Келсі Квейл збираються відключити її від апарату життєзабезпечення через сильне пошкодження мозку.

В США 28-річну топ-модель Келсі Квейл застрелили в її авто. Це вже другий випадок за останній час.

Машина Келсі вилетіла на зустрічну смугу і врізалася відразу в кілька автомобілів. Спочатку стверджувалося, що дівчина загинула в аварії. Але пізніше експерти встановили, що Квейл була безпритомною ще до ДТП.

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Причиною смерті стало вогнепальне поранення в шию. Як стверджує поліція, у Келсі стався конфлікт з ще одним учасником дорожнього руху, той втратив контроль над собою і вистрілив. За іншою версією, модель стала жертвою випадкової перестрілки, повідомляє "Лайм".

Всі деталі цього трагічного інциденту уточнюються. Рідні Келсі Квейл збираються відключити її від апарату життєзабезпечення - мозок дівчини сильно пошкоджений.

Як повідомляв УНІАН, раніше в столиці Іраку невідомі застрелили модель і блогера Тару Фарес, яка у 2015 році перемогла у конкурсі краси "Міс Багдад". За даними ЗМІ, перед вбивством дівчину взяли в заручники.