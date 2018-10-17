Молодша сестра Кейт Міддлтон народила (відео)
11:32, 17 жовтня 2018Світ
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Малюк і 35-річна породілля почуваються добре. Це перша дитина в сім'ї Піппи Міддлтон.
Молодша сестра герцогині Кембриджської народила хлопчика
У Джеймса Метьюза і молодшої сестри Кейт Міддлтон - Піппи народився хлопчик.
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Це сталося у понеділок, 15 жовтня, йдеться в сюжеті ТСН. Малюк і 35-річна породілля почуваються добре. Це перша дитина в сім'ї Піппи Міддлтон і її чоловіка Джеймса Метьюза. Кенсінгтонський палац повідомив, що принц Вільям і Кейт дуже радіють за пару.
Раніше повідомлялося, що вагітна Меган Маркл вперше з'явилася на публіці після новини про поповнення.
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