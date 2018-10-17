Молодша сестра Кейт Міддлтон народила (відео)

Малюк і 35-річна породілля почуваються добре. Це перша дитина в сім'ї Піппи Міддлтон.

У Джеймса Метьюза і молодшої сестри Кейт Міддлтон - Піппи народився хлопчик.

Читайте такожНаймодніша у королівській родині: Кейт перемогла Меган

Це сталося у понеділок, 15 жовтня, йдеться в сюжеті ТСН. Малюк і 35-річна породілля почуваються добре. Це перша дитина в сім'ї Піппи Міддлтон і її чоловіка Джеймса Метьюза. Кенсінгтонський палац повідомив, що принц Вільям і Кейт дуже радіють за пару.

Раніше повідомлялося, що вагітна Меган Маркл вперше з'явилася на публіці після новини про поповнення.