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Кардашьян пожертвувала $0,5 мільйона постраждалим від пожежі в Каліфорнії (відео)

10:51, 22 листопада 2018
Світ
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Кім Кардашьян та Каньє Вест / Reuters

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Відзначається, що окремий чек у 100 тисяч доларів отримає сім'я пожежника Міхаеля Вілльямса, чий будинок згорів під час пожежі. Кім Кардашьян розповіла, що через масштабну пожежу в Каліфорнії вона сама була вимушена евакуюватися зі свого маєтку в Малібу, а для гасіння вогню в її районі вона наймала приватних вогнеборців.

За останніми даними, кількість загиблих через потужні лісові пожежі, що продовжують вирувати у Каліфорнії, зросла до 81 особи, зниклими безвісти вважаються понад 700 людей.

Ця пожежа стала найбільш руйнівною за всю історію Каліфорнії. Невелике містечко Парадайс на півночі штату залишилось в руїнах, там вогонь знищив 9,7 тисячі будинків. Близько 47 тисяч людей не можуть повернутися додому і ночують в центрах надзвичайних ситуацій, церквах та школах, а також у наметах та автомобілях. Поблизу узбережжя Малібу зруйновано майже 500 будинків.

У боротьбі з вогнем задіяні тисячі пожежників, пошукові команди, літаки та гелікоптери. Ситуація ускладнюється сильним вітром, який сприяє поширенню вогню. Штат оголошено зоною стихійного лиха.

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Теги: #Кардашьян#лісова пожежа в Каліфорнії