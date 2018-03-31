I'm back: Шварценеггер, який переніс операцію, пожартував після наркозу (відео)

01:30, 31 березня 2018
Курйози
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Актор переніс операцію на серці / скрін

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Про це розповів його агент Деніел Кетчелл, повідомляє Washington Post. При пробудженні Шварценеггер, за словами агента, сказав: «Я повернувся» (i'm back), натякаючи на знамениту фразу одного з його персонажів - Термінатора. «Відповідно, він у доброму гуморі», - зазначив Кетчелл.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що актор переніс операцію на серці.

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Теги: #шварценеггер