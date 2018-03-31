I'm back: Шварценеггер, який переніс операцію, пожартував після наркозу (відео)

При пробудженні Шварценеггер, за словами агента, сказав: «Я повернувся» (i'm back), натякаючи на знамениту фразу одного з його персонажів - Термінатора.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter