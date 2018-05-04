Засвітила білизну: з Дженніфер Лопес стався конфуз на телешоу (відео)

Дженніфер почала танцювати і випадково засвітила коригуючу білизну.

Американська співачка Дженніфер Лопес осоромилася на телешоу. Під час популярного шоу "Ellen" з телеведучою Еллен Дедженерес Дженніфер почала танцювати і випадково засвітила коригуючу білизну.

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Відповідне відео з'явилося в YouTube.

"О, ні, Spanx (американський бренд коригуючої жіночої білизни, - ред)", – сказала Дженніфер.

Співачка стала гостем шоу в рамках промоційної кампанії нового сезону проекту "World of Dance", в якому вона бере участь у ролі журі і продюсера.

Як повідомляв УНІАН, Кеті Перрі засвітила пікантну частину тіла в прямому ефірі.