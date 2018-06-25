У США обрали найпотворнішого собаку в світі (фото)

За даними телеканалу, за звання найпотворнішого собаки в світі поборолися 14 претендентів.

У Каліфорнії пройшов 30-й Всесвітній конкурс собак під назвою «Найпотворніший собака в світі». Про це повідомляє Sky News.

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За даними телеканалу, за звання найпотворнішого собаки в світі поборолися 14 претендентів.

Як зазначається, переможцем став дев'ятирічний англійський бульдог Жа Жа. Його господиня отримала грошовий приз у розмірі $1,5 тис.

При цьому відмітною особливістю Жа-Жа є особливо довгий язик.