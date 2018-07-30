Особистий танк Шварценнегера переїхав лімузин (відео)

"Термінатор" у всій красі показав свій танк, на якому іноді катає школярів.

Суперзірка кіно і екс-губернатор Каліфорнії Арнольд Шварценеггер покатав ведучого CNBC Джея Лено на своєму танку. На шляху танка стояв лімузин, але об'їжджати його не стали.

Відео опубліковане на каналі CNBC на YouTube. Танк повністю переїхав автомобіль.

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Шварценеггер розповів, що танк M47 американського виробництва важить близько 50 т, його довжина - 8 м, висота - 3,3 м. За його словами, М47 був побудований спеціально для корейської війни, а потім його віддали австрійській армії. Шварценеггер розповів, що він їздив на такому танку ще в Австрії, коли вчився керувати в спеціальній школі цими бойовими машинами. Зараз танк належить йому, і він призводить іноді сюди школярів, і вони можуть безкоштовно покататися з ним на танку.

Як повідомляв УНІАН, раніше Шварценеггер переніс операцію і після наркозу пожартував, обігравши знамениту фразу Термінатора.