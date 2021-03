До списку увійшли Nier: Automata, Yakuza 6, Star Wars: Squadrons та інші ігрові хіти.

Microsoft представила список ігор, які до кінця березня поповнять бібліотеку сервісу Game Pass на ПК, а також на консолях Xbox One та Xbox Series X/S.

Як повідомила компанія в блозі Xbox, передплатники отримають в цьому місяці ще 11 ігор. Серед них:

Undertale – 16 березня (ПК і Xbox);

Empire of Sin – 18 березня (ПК і Xbox);

Nier: Automata – 18 березня (ПК);

Torchlight III – 18 березня (ПК);

Star Wars: Squadrons – 18 березня (Xbox);

Octopath Traveler – 25 березня (ПК і Xbox);

Genesis Noir – 25 березня (ПК і Xbox);

Pillars of Eternity II: Deadfire-Ultimate Edition – 25 березня (ПК);

Supraland – 25 березня (ПК);

Yakuza 6: The Song of Life – 25 березня (ПК і Xbox);

Narita Boy – 30 березня (ПК і Xbox).

Вже 1 квітня до цього списку також додасться Outriders – науково-фантастичний шутер з рольовими елементами від студії People can Fly. Водночас бібліотеку сервісу покинуть Hyperdot, Journey to the Savage Planet та Machinarium.

Нагадаємо, що минулого тижня, 12 березня, в бібліотеку Game Pass потрапили також 20 культових ігор видавництва Bethesda, включаючи такі тайтли, як Doom, The Elder Scrolls V: Skyrim, Dishonored, Wolfenstein та Fallout.

Це сталося після того, як Microsoft завершила покупку компанії Bethesda. Сума угоди склала $7,5 мільярда.

Підписуйтесь на канал УНІАН Ігри в Telegram

Автор: Сергій Коршунов