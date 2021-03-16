Microsoft представила список ігор, які до кінця березня поповнять бібліотеку сервісу Game Pass на ПК, а також на консолях Xbox One та Xbox Series X/S.
Як повідомила компанія в блозі Xbox, передплатники отримають в цьому місяці ще 11 ігор. Серед них:
- Undertale – 16 березня (ПК і Xbox);
- Empire of Sin – 18 березня (ПК і Xbox);
- Nier: Automata – 18 березня (ПК);
- Torchlight III – 18 березня (ПК);
- Star Wars: Squadrons – 18 березня (Xbox);
- Octopath Traveler – 25 березня (ПК і Xbox);
- Genesis Noir – 25 березня (ПК і Xbox);
- Pillars of Eternity II: Deadfire-Ultimate Edition – 25 березня (ПК);
- Supraland – 25 березня (ПК);
- Yakuza 6: The Song of Life – 25 березня (ПК і Xbox);
- Narita Boy – 30 березня (ПК і Xbox).
Вже 1 квітня до цього списку також додасться Outriders – науково-фантастичний шутер з рольовими елементами від студії People can Fly. Водночас бібліотеку сервісу покинуть Hyperdot, Journey to the Savage Planet та Machinarium.
Нагадаємо, що минулого тижня, 12 березня, в бібліотеку Game Pass потрапили також 20 культових ігор видавництва Bethesda, включаючи такі тайтли, як Doom, The Elder Scrolls V: Skyrim, Dishonored, Wolfenstein та Fallout.
Це сталося після того, як Microsoft завершила покупку компанії Bethesda. Сума угоди склала $7,5 мільярда.