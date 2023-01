Ймовірно, компанія готує черговий випуск передачі State of Play.

Інсайдер The Snitch почав публікувати секретну інформацію лише в минулому році, але вже відзначився кількома "влученнями". Наприклад, він розповів про анонси нової частини Alone in the Dark і доповнення Burning Shores до Horizon Forbidden West до офіційних демонстрацій. А тепер інформатор повідав, що Sony готується представити багато ігор від сторонніх розробників для PlayStation.

The Snitch написав: "Надійне джерело звернулося до мене в Twitter, щоб розповісти, що PlayStation (ігровий підрозділ Sony — УНІАН) збирається анонсувати багато різного від сторонніх розробників вже дуже скоро".

Інсайдер не розповів, в якому форматі відбудуться анонси. Але зазвичай для демонстрацій безлічі ігор Sony влаштовує State of Play — приблизно півгодинне шоу з показом трейлерів і геймплейних матеріалів. У минулому році перша трансляція в такому форматі відбулася в березні. При цьому інсайдери стверджували, що японська компанія перенесли дату через початок повномасштабної війни в Україні. Найімовірніше, в 2023-му шоу пройде в лютому.

Які ігри можуть анонсувати на State of Play

В кінці вересня таємнича Silent Hill: The Short Message отримала віковий рейтинг в корейському агентстві. Інсайдери кажуть, що це окрема і поки ще не анонсована гра.

Інформатори неодноразово розповідали про підготовку ремейків першої і третьої частин Metal Gear Solid. На останню натякали і вакансії на сайті сінгапурської студії Virtuos.

Логічно також очікувати демонстрації анонсованих ексклюзивів, наприклад, Final Fantasy XVI.

