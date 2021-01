Гра вийде в комплекті з трьома доповненнями.

Оновлена версія рольової гри Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning від творців коміксу "Спаун" та Elder Scrolls IV: Oblivion вийде на Nintendo Switch вже 16 березня.

Трейлер Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning

Як повідомив видавець, THQ Nordic, гра з'явиться на гібридній консолі Nintendo одразу з трьома доповненнями: The Teeth of Naros, Legend of Dead Kel та Weapons and Armor.

Також компанія підтвердила плани щодо подальшого розвитку пригод в Амалурі – у 2021 році для Re-Reckoning вийде абсолютно нове доповнення під назвою Fatesworn.

Чим цікава Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning

Оригінальна Kingdoms of Amalur: Reckoning створювалася спільними зусиллями письменника Роберта Сальваторе, творця коміксу "Спаун" Тодда Макфарлейна та геймдизайнера Elder Scrolls IV: Oblivion Кена Ролстона.

Гру спочатку задумували як ММО з потужним сеттінгом, недарма над нею працював фантаст Сальваторе. Але в процесі у студії почалися фінансові труднощі, і проект перетворився на однокористувальницьку RPG.

Гра вийшла у 2012 році та зібрала схвальні відгуки. Однак через фінансові проблеми, що почалися ще в процесі розробки, студія оголосила про своє банкрутство.

Незабаром права Kingdoms of Amalur потрапили до компанії THQ Nordic, яка випустила оновлену версію гри з підзаголовком Re-Reckoning на ПК, Xbox One та PlayStation 4 у вересні 2020 року.

Автор: Сергій Коршунов